Nos coups de cœur du week-end en région verviétoise: grands feux, carnaval et promenades

L’entrée coûte 10 € (8 € en prévente) et est gratuite pour les moins de 12 ans. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de l’Harmonie ou appeler le 0492/73.73.70.

2 Grand feu et cortège carnavalesque

Venez assister au grand feu et au cortège carnavalesque à Jalhay. Le départ en musique du cortège a lieu ce samedi à 19h place de Solwaster. Le grand feu sera ensuite allumé, et un bal sera ensuite animé par Sans Interdit dès 20h30.

Le cortège carnavalesque de Jalhay aura lieu ce samedi. - Freddy Hauglustaine

Ce dimanche dès 13h30, vous pourrez également admirer les grands cortèges carnavalesques des Jeunesses de Jalhay et de Herbiester. À 15h30, des animations sous chapiteau par les fanfares sont également prévues, ainsi que le rondeau final à l’administration communale dès 16h30. Plus d’informations au 0479/76.80.58.

3 Grand feu des Grosses Tièsses

Autre événement de taille : le grand feu des Grosses Tièsses de Parfondruy, à Stavelot. Le départ du cortège avec la Royale Harmonie l’Émulation est prévu ce samedi à 19h à la salle du Vieux Chêne, route de Coo numéro 1.

Venez voir le feu des Grosses Tièsses. - C.T./Prétexte

L’allumage du grand feu est prévu pour 21h. Une animation musicale et un bar sont également prévus.

4 Grand air et promenade

À l’occasion de son 20e anniversaire, la Maison du tourisme de Herve propose aux Échevins de relever le défi de guider des visiteurs lors de 12 balades organisées durant l’année. Ce dimanche, vous pourrez découvrir le vert bocage entre Froidthier et Aubel avec Gaston Schreurs, échevin du tourisme de Thimister-Clermont.

Une promenade pour les 20 ans de la Maison du tourisme de Herve. - D.R.

Rendez-vous quelques minutes avant le départ prévu à 9 h30 à la salle de Froidthier, Chaumont nº3 pour une balade de 8km. Le retour est prévu vers 12h30. Les visites coûtent 3 € et sont gratuites pour les moins de 12 ans. Pour plus d’informations, consulter le site internet du Pays de Herve ou appeler le 087/69.31.70. L’événement est non accessible aux poussettes ou aux PMR. Les chiens tenus en laisse sont autorisés.

5 Carnaval de Trois-Ponts

À Trois-Ponts, vous pourrez participer à la 116e édition du carnaval de Trois-Ponts. Samedi à 20h, retrouvez le discours d’inauguration en musique avec l’Ardennaise suivi par la Nuit des clowns. Un concours des plus beaux déguisements est organisé durant la soirée, avec une remise de prix. L’entrée est gratuite.