Le pari fou d’une supportrice de Naples: si les Napolitains remportent la Ligue des champions, elle promet de faire le tour de la ville sur un bus… complètement nue!

Ivana Knoll, la « fan la plus sexy de la Coupe du monde », tiendrait-elle son successeur ? Alors que la Croate fait encore un peu parler d’elle dans les tribunes de Premier League, une autre amatrice de football fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Et ce, grâce à un pari fou qu’elle s’est lancé.

Grande fan de Naples, Paola Saulino voit bien les Partenopei remporter… la Ligue des champions ! « Nous le méritons, et nous en avons besoin », a-t-elle expliqué au Daily Star. « Après des années de souffrance, remporter ce trophée placerait le Napoli parmi les clubs les plus importants au monde. Et puis, honnêtement, je n’ai peur d’aucune équipe anglaise. Les supporters anglais pensent toujours que leurs équipes sont les meilleures, puis ils se prennent la réalité de plein fouet, comme on a pu le voir avec Liverpool face au Real. Seul Manchester City m’inquiète un peu. Mais, quand on voit ce qu’on fait en Serie A, c’est vraiment incroyable. Le Napoli n’a pas de rivaux dans le championnat italien, donc il n’y a pas de comparaison à avoir avec Manchester City, qui est derrière Arsenal en Premier League. »