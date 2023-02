L’Ozempic, médicament pour diabétiques, à nouveau indisponible: «Affligeant que plusieurs sites, même des pharmacies, le présentent comme un produit à des fins de régime»

Sur TikTok notamment, certains internautes vantent les louanges de l’Ozempic et se filment en train de s’injecter avec le stylo le principe actif de ce médicament, prescrit chez les diabétiques de type 2, et qui favoriserait une perte de poids rapide et sans effort. Des vidéos vues de dizaine de milliers de fois et qui sont devenues virales.

Résultat : dans les pharmacies, une nouvelle pénurie et des patients belges qui galèrent. Sur le site de l’AFMPS, trois des cinq formes d’Ozempic disponibles chez nous sont temporairement indisponibles ou en disponibilité, jusque fin février pour certains, jusque fin mars pour d’autres.