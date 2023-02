«Montrez vos seins»: le comportement honteux de supporters de Manchester United ivres envers une jeune hôtesse de l’air dans un vol Ryanair (vidéos)

Au lendemain de la qualification de Manchester United au détriment du FC Barcelone pour les huitièmes de finale de l’Europa League, des images peu glorieuses de certains supporters mancuniens refont surface. Celles-ci ont été prises une semaine avant la très belle prestation des Red Devils à Old Trafford, dans un vol Ryanair à destination de Barcelone.

Pour Chloe Harrison, une hôtesse de l’air de 25 ans, bien que ce vol n’ait duré que deux petites heures, il se pourrait qu’elle l’ait ressenti comme le plus long de sa carrière. En effet, dans l’avion, se trouvaient ce jour-là des dizaines de supporters de Manchester United, en route pour le Camp Nou. Fidèles à la réputation des supporters anglais, ceux-ci étaient visiblement bien décidés à faire la fête tout au long de ce vol. Au point de vider tous les stocks de vodka et de bière… avant même la moitié du vol. Ce qui, forcément, les a rendus incontrôlables. Au grand dam du personnel de cabine, et de la pauvre Chloe…