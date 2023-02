L’appli Too Good To Go a sauvé 1,4 million de repas à Bruxelles depuis son lancement en 2018

Pas moins d’un tiers de la nourriture que nous produisons finit à la poubelle et ce gaspillage alimentaire est à l’origine de plus de 10 % des émissions mondiales de CO2e, soit plus que l’industrie aéronautique mondiale. Depuis 2018, l’appli Too Good To Go Belgique met en relation des utilisateurs et des commerçants qui se retrouvent avec des produits invendus à la fin de la journée, afin de permettre aux utilisateurs de profiter de ces produits au lieu de les jeter.

5 ans après son lancement en Belgique, Too Good To Go, l’appli qui lutte contre le gaspillage alimentaire, a sauvé 10 millions de repas de la poubelle en Belgique. Soit une économie de quelque 25 millions de kilos d’émissions de CO2e, soit l’équivalent de plus de 150 ans de douches chaudes. Cette nouvelle étape a été franchie grâce à un nombre croissant de partenaires dans toute la Belgique et à plus de 2 millions d’utilisateurs. C’est même à Bruxelles que l’on a enregistré le plus de repas sauvés ! Une croissance qui, selon Franco Prontera, Country Director Too Good To Go Belgique, s’explique non seulement par une prise de conscience croissante, mais aussi par le climat économique actuel d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat.