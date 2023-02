La Ville de Bruxelles organise un salon pour valoriser les métiers du numérique

Avec plus de 14 000 postes vacants dans le secteur technologique belge, la recherche de talents est devenue un véritable enjeu pour la croissance de nos entreprises. Or, le secteur du numérique a de l’avenir, pas seulement en termes de recrutement, mais aussi de variétés de profils recherchés. Dans cette optique, le salon des métiers du numérique de la Ville de Bruxelles, qui se tiendra le 7 mars prochain, se focalisera à la fois sur plus de 800 offres d’emploi, mais également sur les nombreuses formations disponibles.

Le salon des métiers du numérique a pour objectif de toucher à la fois des talents déjà intéressés ou intégrés dans le secteur, mais aussi des profils plus atypiques en quête de nouveaux défis. Pour rendre cette approche ludique, les organisateurs proposent des formations et ateliers consacrés au codage, à la vente en ligne, à l’usage du smartphone, ou encore à des démonstrations d’outils diagnostics. En parallèle, les visiteurs pourront assister à des conférences portant sur l’avenir du numérique, la cybercriminalité, le phishing, l’évolution du métier de développeur ou encore sur le secteur du marketing digital.