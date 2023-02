Une nouvelle passerelle cyclo-piétonne pour la rue Toussaint à Jette

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la commune de Jette a attendu un convoi exceptionnel : la passerelle cyclo-piétonne de la rue Toussaint. « Avec l’arrivée de la passerelle, nous terminons la rénovation de la rue Toussaint et de la drève de Rivieren, de sorte qu’il est non seulement plus agréable de passer sous le pont de chemin de fer à pied et à vélo, mais aussi le long de la voie ferrée, sur la drève de Rivieren réaménagée en voie cyclo-piétonne. Visuellement, la passerelle marquera l’entrée du parc Roi Baudouin, très fréquenté. Des zones de repos seront aménagées de chaque côté, dans la zone résidentielle le long de l’Atelier 34Zero, et de l’autre côté de la passerelle sur le tracé de l’ancienne drève de Rivieren », commente Bernard Van Nuffel (Ecolo), échevin de l’Aménagement urbain à Jette.

« La passerelle assure une liaison directe et sûre entre Jette et Ganshoren pour les piétons et les cyclistes. Elle reconnecte la drève de Rivieren, coupée en deux depuis la construction de la rue Toussaint il y a près de 70 ans, et augmente le confort et la sécurité routière des usagers actifs de la route. Le dossier de subvention que la commune de Jette a soumis au Fonds Vélo de la Fondation Roi Baudouin a déjà été approuvé il y a quelques années, aujourd’hui, c’est la réalisation concrète qui suit » déclare Nathalie De Swaef (Groen), échevine de la Mobilité.