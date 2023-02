César 2023: Virginie Efira, Bouli Lanners… après la musique, la Belgique domine aussi le cinéma français

Il est un réalisateur qu’on ne présente plus. Il est aussi un acteur qui compte. C’est la déclaration que vient de faire l’Académie des Césars à Bouli Lanners, récompensé pour son « second rôle » dans le polar « La nuit du 12 », grand gagnant de cette 48e cérémonie. De quoi aider notre compatriote à vaincre ce « syndrome de l´imposteur » qu’il a évoqué en recevant, très heureux, sa statuette, mais n´oubliant certainement pas d’où il vient : « Putain je viens de Liège quand même ! »

La sixième nomination aura été la bonne pour notre actrice que la France nous envie et qui, déjà, avait passé une belle soirée en accueillant, à la surprise générale, Brad Pitt sur scène. Sublime dans une robe qui rappelait celle de Mireille Darc dans « Le grand blond », Virginie Efira a reçu sa statuette avec (évidemment) un train d’humour et un certain recul qui font du bien… et sonnent tellement belges.