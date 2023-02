Molenbeek: un îlot dans le quartier des Etangs Noirs va devenir un espace public vert

Avec l’aide de la Région bruxelloise, la commune de Molenbeek a lancé le premier contrat d’axe et d’îlot, une sorte de mini-contrat de quartier. Cela concerne le bloc de maisons situé entre les rues d’Ostende, de la Carpe, de Courtrai et Vanderdussen. « Avec un budget de 5 millions d’euros, nous allons fortement adoucir cet îlot dans les années à venir. Nous allons en faire un espace public vert et transformer les toits plats en toits verts. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans notre ambition de verdir intensivement le centre historique de Molenbeek », avance Jef Van Damme (Vooruit), échevin des Travaux Publics.

« Il y aura un tout nouveau parc dans l’îlot, les toits plats deviendront des toits verts et les cours intérieures pavées deviendront des jardins. Nous allons également créer une allée verte traversant l’îlot. La Rue d’Ostende sera également entièrement végétalisée jusqu’à la Place des Etangs Noirs. Dans le cadre du contrat de développement durable Etangs Noirs, cette place deviendra un tout nouvel espace vert de rencontre. Toutes ces interventions rendront le quartier plus vert, la circulation plus sûre et limiteront son réchauffement en été », poursuit l’échevin des Travaux publics de Molenbeek. « En plus de la végétalisation et de l’adoucissement, il y aura plus de rencontres dans l’îlot. Nous concevrons les nouveaux espaces verts pour qu’ils soient le lieu idéal de rencontres entre d’âges et de cultures différentes. »