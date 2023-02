Woluwe-Saint-Lambert adopte une motion en faveur de la libération d’Olivier Vandecasteele

À l’initiative des partis de la majorité communale LB et WolHu, le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert a adopté une motion invitant le gouvernement fédéral à mettre en œuvre toutes les procédures diplomatiques possibles pour faire libérer en urgence Olivier Vandecasteele. Le dépôt de cette motion fait suite à l’initiative de la ville de Tournai relayant ainsi le comité de soutien à Olivier Vandecasteele et aux ressortissants retenus arbitrairement en Iran.

La motion met particulièrement en évidence que le projet de traité qui permet le transfèrement de prisonniers entre la Belgique et l’Iran, voté le 30 juillet 2022 par le parlement, vise à cautionner juridiquement et à donner une apparence de légalité au chantage que constitue l’échange de prisonniers et que ce faisant, le gouvernement fédéral contribue à faire croire erronément qu’il existe une équivalence entre les systèmes juridiques belge et iranien, alors que ce dernier ne respecte aucunement les droits humains et les droits de la défense.