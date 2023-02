Dante Vanzeir se lâche après son départ de l’Union Saint-Gilloise: «Je m’attendais à plus d’humanité»

L’attaquant explique ainsi à nos confrères du Nieuwsblad : « L’Union et New-York voulaient tous les deux tirer le meilleur parti. Mais dans de telles discussions, vous vous attendez à un minimum d’humanité. »

Dante Vanzeir a quitté l’Union Saint-Gilloise cet hiver pour rejoindre la MLS et les New York Red Bull. Les deux clubs se sont mis d’accord pour un transfert estimé à cinq millions d’euros mais les négociations étaient complexes entre les différentes parties.

Au début, le club bruxellois a rejeté les premières offres du club américain : « Teddy Teuma a dit récemment qu’il avait un des plus faibles salaires de Belgique alors qu’il fait partie des meilleurs joueurs du championnat. Je pense que c’est aussi mon cas. Une augmentation salariale aurait pu me retenir en Belgique, mais c’est quelque chose que l’Union ne peut pas et ne veut pas faire. »