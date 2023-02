Woluwe-Saint-Pierre adopte une motion demandant la libération d’Olivier Vandecasteele

Récemment, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a adopté une Motion à l’unanimité demandant la libération du travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele détenu en Iran, de façon arbitraire, depuis presque 1 an. Cette motion a été déposée à l’initiative de la Conseillère communale, Marie Cruysmans, membre du groupe Liste du Bourgmestre (LB1150).

« Ce qui arrive à notre compatriote, Olivier Vandecasteele, est totalement inhumain, inacceptable et en opposition flagrante avec les valeurs sociétales et démocratiques que nous défendons. J’estime qu’il faut agir. Mon engagement pour ma commune ne se limite pas à ses frontières. », explique Marie Cruysmans, conseillère communale. « Comme stipulé dans notre Déclaration de Politique Générale 2019-2024, nous voulons que Woluwe-Saint-Pierre reste vigilante et attentive en matière d’action et de sensibilisation aux Droits humains et c’est précisément la raison d’être de cette motion et de toutes celles qui dénoncent le non-respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce qui arrive à Olivier Vandecasteele me heurte profondément, comme la plupart de nos compatriotes. C’est pourquoi il faut se mobiliser en nombre. »