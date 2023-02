Le MR bruxellois propose que Charles Picqué et François-Xavier de Donnea arbitrent le dossier du nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise

Le projet de nouveau stade l’Union Saint-Gilloise continue de faire parler de lui. L’offre du club pour une partie du site du Bempt a été refusée la commune de Forest. Dans le même temps, le secrétaire d’État Pascal Smet (Vooruit) avait annoncé que la Région allait reprendre la main pour trouver une « solution négociée » entre la commune et le club. Aujourd’hui, le MR bruxellois pousse un coup de gueule.

« On ne comprend pas. D’un point de vue sportif, cette décision n’a aucun sens. Pourquoi bloquer la construction du stade de l’équipe qui fait la fierté des Bruxellois ? », avance David Leisterh, président de la régional du MR. « D’un point de vue économique, cette décision est encore plus incompréhensible : la construction du stade, qui en passant serait à la pointe au niveau environnemental et respecterait les normes de sécurité imposées par l’UEFA, serait financée exclusivement par le privé ! Les retombées économiques sur Forest et sur la Région seraient majeures ! Pourquoi s’en priver ? », ajoute Gaëtan Van Goidsenhoven, député bruxellois pour le MR.