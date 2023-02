Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vous avez suivi un parcours politique inhabituel en étant sénateur puis député avant de devenir échevin. Vous préférez quoi ?

Parmi tous les mandats que j’ai déjà exercés, j’ai un coup de cœur pour celui d’échevin ! C’est incroyablement concret. Se retrouver au cœur d’une réalité sociale, comme on l’a vu avec le covid où il y avait des choses à faire (acheter des masques, trouver des espaces de vaccination, fermer puis rouvrir les piscines, trouver les moyens d’organiser les 20 km…). C’est l’expérience où je m’épanouis le mieux. Je rencontre 80 à 100 personnes /semaine. Quand je me suis présenté en 2018, j’éprouvais un sentiment d’urgence climatique. E il persiste, avec une dimension sociale très forte. Il y a une colère qui s’est installée chez les gens. Ce qui débouche soit sur du chagrin, soit sur de l’action. Le niveau local est un des rares où ce n’est pas désespéré et la façon la plus efficace d’agir rapidement. On a besoin de mesures rapides et pas de demi-mesures qui ne marchent pas.

Un exemple ?