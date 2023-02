Inauguration de la section bruxelloise de la Fondation Patrice Emery Lumumba

L’objectif de l’implantation de cette antenne dans la capitale belge est de «réaffirmer la relation de la Fondation avec la Belgique», de faciliter les «projets socioculturels et économiques pour la diaspora congolaise.»

«Installée au cœur de l’Europe, en tant que trait d’union entre les institutions, la diaspora et les appels à projets, l’antenne belge de la Fondation Patrice Emery Lumumba a de nombreuses missions», a déclaré Roland Lumumba Okito, le président de la fondation. «Pour sa première année d’activité, l’objectif principal de la Fondation est d’aider à financer des programmes éducatifs : tant pour les jeunes Congolais, en fournissant des bourses d’études et en construisant des écoles dans les zones rurales ; que pour la population de Belgique en offrant la chance d’apprendre l’histoire commune de la République Démocratique du Congo et du royaume belge».