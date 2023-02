Karel Geraerts après la défaite de l’Union à Westerlo (4-2): «Ça fait deux semaines qu’on fait trop d’erreurs et on le paye cash»

« L’analyse du match n’est pas compliquée », a déclaré Karel Geraerts après la rencontre. « En première mi-temps, on n’a pas fait ce qu’on devait. Je le prends à ma charge, je n’ai peut-être pas assez bien les consignes. C’était mieux en deuxième mi-temps, on a réussi à marquer au bon moment mais le résultat est là. On a redonné le match aux adversaires. »

Interrogé sur le penalty concédé par Lazare Amani alors que le score était de deux buts partout, le coach de l’Union a insisté sur l’importance d’apprendre de ses erreurs. « Des fautes et des mauvaises décisions comme celle de Lazare Amani, ça fait partie du foot, je ne lui en veux pas. Mais il faut retenir des leçons de ça car cela fait deux semaines qu’on fait trop d’erreurs et on le paye cash », a insisté Geraerts. « 8 buts encaissés en deux matches, c’est beaucoup pour nous qui aimons bien être organisés. Mais on ne doit pas paniquer pour autant. On est encore bien au classement et je suis convaincu qu’on va sortir de cette mauvaise série. »