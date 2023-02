Violent incendie dans une jardinerie à Leeuw-Saint-Pierre, en périphérie bruxelloise

Ce samedi soir, les pompiers brabançons flamands sont intervenus à Leeuw-Saint-Pierre, à la chaussée de Mons, pour un violent incendie.

En cause, les bâtiments d’une jardinerie qui partaient en fumée. À l’heure arrivée, la zone Brabant flamand Ouest a fermé la voirie et a conseillé aux riverains d’éviter la zone mais également de fermer fenêtre et systèmes de ventilation.