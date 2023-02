Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Parlez-nous de votre parcours universitaire et professionnel ?

J’ai fait une licence en droit à l’UCLouvain. Je me souviens que j’avais choisi des cours que mes camarades de classe n’appréciaient pas spécialement, comme contentieux administratif ou droit des finances publiques. J’ai commencé ma carrière comme fonctionnaire en septembre 1983 au ministère des affaires économiques. De 1984 à 1991, j’étais auditeur à la cour des comptes et à partir du mois d’octobre 1991, je suis devenu substitut au parquet du procureur du Roi de Mons. En 1999, je deviens premier substitut et en avril 2014, j’ai été désigné comme procureur du Roi à Mons.