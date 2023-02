Participez à l'atelier découverte de couches lavables le 6 mars, à Thuin

Les couches lavables représentent une alternative qui revient de plus en plus « à la mode », afin d’éviter la production excessive de déchets dans les foyers ou plus simplement par souci d’économie. Toutefois, cette alternative peut susciter des questions, et la Ville de Thuin compte y répondre. Vous attendez un heureux événement ? Vous souhaitez utiliser des couches lavables à la naissance de votre enfant mais vous avez besoin de conseils ? Un atelier découverte sera organisé avec Culito le lundi 6 mars à 18h30 dans la salle du Conseil communal à l’Hôtel de ville (entrée par le parc côté Rempart du Nord).

Participez à la séance et demandez votre prime de 125€. Infos et inscriptions au 071/55.94.70 ou via melanie.taviaux@thuin.be.