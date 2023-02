De 6.900 à 26.800€: la commune de Quévy augmente les subsides aux associations

La commune passe d’un montant global de 6.900 € à 26.800 € pour les associations. « On augmente les subventions communales de manière significative en suivant des critères objectivés. On augmente également le nombre d’associations subventionnées malgré la disparition de certaines depuis 2018. »

Bonne nouvelle pour les associations sur l’entité de Quévy. Le collège a revu les subventions qu’il leur octroie habituellement. « Nous vous l’avions annoncé en début de législature, nous voulions renforcer le soutien aux associations et revoir les subsides pour une meilleure lisibilité. C’est chose faite », détaille l’échevin des Finances à Quévy.

Selon le collège, les associations et clubs sportifs sont les meilleurs moyens d’intégrer les nouveaux habitants et permettent de dynamiser la vie locale, folklorique et sportive. En 2023, 61 associations quévysiennes vont recevoir un subside de 12 à 1.500 € !