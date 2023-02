Le bal costumé des Climbias de retour à Lodelinsart après trois années d’absence!

Les éditions du Bal des Climbias de 2021 et 2022 ayant été supprimées à cause du Covid, il a fallu attendre 3 ans pour voir à nouveau les Climbias, en compagnie de leur fanfare, faire leur joyeuse entrée dans la grande salle de la Ruche Verrière, samedi. L’après-midi était réservée aux enfants et la soirée aux adultes. Des groupes et des individuels participaient au concours de déguisements tous plus originaux les uns que les autres. Et parmi eux, Bernard Trionf, comédien carolo. « Je me suis habillé en Renaud (foulard, t-shirt, veste en cuir). J’apprécie beaucoup ce chanteur que je suis allé écouter récemment, à Mons. J’ai même eu la chance de lui parler et de faire une photo à ses côtés », raconte-t-il. Signalons un changement. Depuis mai 2022, Murphy Smets (32 ans) est le nouveau président de cette société philanthropique, à la place de Michel Meunier, qui a occupé le poste pendant 5 ans. « Je travaillerai dans la continuité de mes prédécesseurs, et pourquoi pas en y accueillant des femmes. La discussion est ouverte », signalait Murphy. Un autre membre, Eddy Ghomadi, ancien tenancier de la Brasserie à la place du Manège, revient tous les ans de Tunisie pour les festivités. Le groupe se compose actuellement de 9 personnes, au lieu de 13. Il y a donc de la place…