Le record mondial de lecture multilingue battu dans une bibliothèque de Schaerbeek

Des élèves et parents des écoles locales ont lu un extrait du livre « Meneer René », de l’auteur pour enfant Léo Timmers, dans 65 langues différentes, battant ainsi le précédent record mondial établi à 50 langues par le Qatar.

L’idée de cette tentative a été initiée par la bibliothèque, les écoles de Schaerbeek et l’ASBL Foyer. L’une des phrases du livre a été lue à voix haute dans les 65 langues avec une pause de dix secondes maximum entre chacune. Un jury d’experts composé de professeurs et de collaborateurs des universités de Gand, d’Anvers, de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve ainsi que de traducteurs professionnels des institutions européennes a été chargé de juger si les langues étaient employées correctement.