Grand Feu de Gozée: «Le Petit Baigneur» parmi les chars!

Michel Galabru (Scipion) avec son clairon et son pied dans le plâtre sur le WC partant à la dérive dans une barque. Cette scène culte du film « Le Petit Baigneur » réalisé en 1968 par Robert Dhéry, avec Louis de Funès, a bien inspiré le groupe des « Zamigoz » (Amis de Gozée) pour leur thème du Grand Feu. « On s'est vraiment bien amusés à fabriquer des barques et à nous déguiser », signalaient Fanny, Jonathan et Olivier, membres du groupe. Tous les détails ont été respectés comme la chevelure rousse de la famille Castagnier. D'autres groupes étaient de la partie, comme les Sirènes, Toy Story, Coco, les Tortues Ninja et les Gilles de Gozée. Jeudi avait lieu le plantage de la perche et vendredi le ramassage du bois. La journée de samedi était marquée par le départ du cortège à la rue Armand Bury et en soirée par la mise à feu du bûcher et par le rondeau final.