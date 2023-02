Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plus de 20 ans sur la planète pop, elle trace sa route sans trop d’encombres, sans faire trop de concessions non plus. Voilà qui fait de Pink (ou P ! nk, pour la bonne orthographe…), auteur-compositeur et interprète, une référence, une ambassadrice de la pop anglo-saxonne qui, contrairement à beaucoup, ne semble jamais faiblir. L’inspiration, l’envie, ne la quittent pas. « Je garde espoir d’un jour collaborer avec Lauryn Hill. Je n’ai jamais fini ! Ce travail n’est jamais fini ! », dit-elle.

Du R’n’B au rock de ses débuts, à des morceaux un peu plus dance et sentimentaux aujourd’hui, l’Américaine de 43 ans n’a jamais trop versé dans le consensuel ni fait trop déborder son côté rebelle. Un très bon compromis qui lui a peut-être permis de trouver la formule magique pour des tubes à répétition.