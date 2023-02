«Désolée Jamel»: Juliette Binoche explique son interruption pendant le discours de Jamel Debbouze aux César

C’est une des séquences qui avaient marqué la 48e cérémonie des César ce vendredi 24 février, présentée par neuf maîtres de cérémonie, dont Jamel Debbouze. En début de soirée, alors qu’il présentait un monologue humoristique, il en a profité pour gentiment égratigner le cinéma d’auteur français. « Pas une cascade, pas un effet spécial ! C’est normal ça ? Vous voulez faire des entrées ou pas, franchement ? » a-t-il suggéré afin de motiver le public à se rendre en masse dans les salles de cinéma. « Parce que quand je lis, je suis désolé : ‘Vincent Lindon marche langoureusement vers Juliette Binoche’, à ‘langoureusement’ on a vidé la salle. Si tu remplaces ‘langoureusement’ par des ninjas, la vie de ma mère c’est pas le même film. T’imagines Vincent Lindon marche langoureusement vers Juliette Binoche et il se fait attaquer par des ninjas de part et d’autre ? Là il se passe quelque chose, là on fait des entrées ! » a-t-il continué. Ses conseils n’ont pas plu à Juliette Binoche, nommée dans la catégorie Meilleure actrice, pour son rôle dans « Ouistreham », qui n’a pas hésité à se lever et l’interrompre. « Je ne suis pas d’accord. Non, Jamel. On fait aussi des entrées ! » a-t-elle lancé depuis le public de l’Olympia. Un peu déstabilisé, l’époux de Mélissa Theuriau a tenté de continuer sur sa lancée, avant d’être interrompu de nouveau : « Tu l’as pas vu le film ! »

Au lendemain de la grand-messe du cinéma français, Juliette Binoche est revenue sur l’incident, dans un long texte publié sur Instagram. Partageant plusieurs photos de la soirée, elle a commencé par félicité les lauréats de l’année. « Je n’ai pas pu m’empêcher de me lever au moment où Jamel commençait à ricaner sur les films d’auteur, même avec toutes les libertés que le stand up comics peut prendre, les films d’auteurs sont fragiles, difficiles à faire, nous avons la chance de pouvoir avoir une diversité formidable de films en France grâce aux diverses aides financières que le monde nous envie. Toute diversité doit s’exprimer » a-t-elle ensuite expliqué. « Non ! Désolé Jamel avec tout le respect et l’amour que j’ai pour toi, et tu le sais, je ne suis pas d’accord pour te laisser dénigrer ce cinéma-là, ni ceux qui prennent le risque de le faire, c’est trop facile. Le cinéma d’auteur apporte un regard singulier, parfois nouveau, des tangentes différentes, qui a parfois des difficultés à trouver son public, qui fait moins d’entrées qu’Astérix, mais qui le trouve aussi. Et c’est bien comme ça. Donc non, pas de ricanement. De la tolérance, et un peu d’appréciation des différences » a-t-elle finalement ajouté. Souhaitant conclure avec légèreté sur une touche d’humour, elle a insisté : « T’as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith »