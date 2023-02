Victime d’une crise en plein concert, Lewis Capaldi est soutenu par son public (vidéo)

La séquence fait le buzz depuis plusieurs jours, et ça fait chaud au cœur. En pleine tournée, c’est à Francfort, en Allemagne que Lewis Capaldi se produisait le 21 février dernier. Enchaînant les tubes, face à un public enthousiaste, le chanteur a brièvement dû s’interrompre, alors qu’il chantait « Someone You Loved », visiblement pris par une crise de tics. Heureusement, il a pu compter sur un public déchaîné et qui connaissait par cœur les paroles de son tube, pour l’aider à continuer la prestation, comme si de rien n’était. « Les fans finissent la chanson de Lewis alors qu’il était en difficulté à cause de son syndrome de la Tourette » indique la légende d’une vidéo de ce moment, filmé par un des spectateurs. Depuis, la séquence a fait le tour des réseaux sociaux, jusqu’à atteindre le chanteur lui-même, qui a tenu à rassurer ses fans, et à expliquer la situation. « Je vois beaucoup de gens inquiets dans les commentaires parce que j’ai quelques tremblements. (…) Je suis atteint du syndrome de la Tourette. Je n'ai aucun souci, je vais très bien, simplement ceci se produit quand je suis fatigué, stressé, impatient, etc. » a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur TikTok, puis supprimée.

L’artiste a, en tout cas, pu compter sur le soutien des internautes. Qu’ils soient fans ou pas, ils ont inondé ses commentaires de messages d’encouragement. Certains, atteints du même syndrome se sont montrés ravis qu’une personnalité tente de normaliser leur quotidien. En septembre dernier déjà, le courage de Lewis Capaldi avait été salué, lorsqu’il avait révélé être atteint du trouble neurologique qui se caractérise par des tics moteurs, et parfois, vocaux. « Je ne veux pas que les gens pensent que je prends de la cocaïne ou autre chose. Vous pensez vraiment qu’avant de chanter devant 200 000 personnes, en tant que personne anxieuse, je vais prendre un rail de coke ? Ça n’arrivera jamais. » avait-il déclaré, expliquant sa démarche. « Diagnostiqué peu de temps avant, il avait raconté, avec humour : « Quand les médecins m’ont dit ‘nous pensons que tu as le syndrome de la Tourette’, je me suis dit : ‘tu sais quoi, je comprends tout maintenant’. »

