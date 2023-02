D1A: au terme d’un Clasico à rebondissements, Anderlecht et le Standard se quittent dos à dos (2-2)

Quelques mois après le Clasico interrompu par de bien tristes incidents à Sclessin, c’est un tout autre spectacle que les Liégeois et les Bruxellois ont proposé ce dimanche au Lotto Park. Des buts, des rebondissements, des duels musclés, de jolis gestes techniques et du suspense, ce 200e Clasico avait tout... sauf un vainqueur ! Après avoir vu un joli but d’Ohio, un doublé éclair de Slimani et un contre son camp de Sardella, Anderlecht et le Standard se sont quittés sur le score de 2-2...

Les compos

Anderlecht : Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella, Diawara, Ashimeru, Verschaeren, Amuzu, Dreyer, Slimani.