Le restaurant de mitraillettes de Jean-Phi, ex-candidat Top Chef, à Mons va fermer ses portes… ou presque

En décembre 2020, le chef montois Jean-Phi ouvrait un restaurant au concept pour le moins original : Mitraillette ! Ce plat habituellement servi en friterie est à l’honneur dans le restaurant de l’ancien candidat de Top Chef où il est possible de manger une mitraillette composée d’ingrédients nobles comme du foie gras, de la truffe ou des scampis.

Mais l’aventure s’arrête pour « Mitraillette », c’est Jean-Phi lui-même qui l’annonce sur les réseaux sociaux. « On est super fiers d’avoir ouvert Mitraillettes. Vous êtes 11.000 à nous suivre aujourd’hui. 11.000 à suivre mes délires en cuisine avec des mitraillettes aux joues de porc, aux boulets liégeois, au canard et même au foie gras ! Bien sûr ce sont des produits achetés chez nos producteurs locaux et des préparations maison. On tenait vraiment à vous remercier de nous avoir suivis », débute le chef montois.