Jérémy Doku retrouve le chemin des filets et offre la victoire à Rennes contre Nantes

Au coup d’envoi, Doku était entouré d’Ibrahim Salah, titulaire pour la première fois depuis son départ de La Gantoise cet hiver, et d’Arthur Theate. Doku (56e) et Salah (64e) ont tous les deux été remplacés tandis que Theate a disputé toute la rencontre.

Sous la direction de Will Still, Reims s’est imposé contre Toulouse, 3-0. Ito (4e) et Munetsi (7e) ont assis la domination rémoise, avant le dernier but d’Abdelhamid (69e). Thibault De Smet et Thomas Foket ont tous les deux disputé les nonante minutes, et Maxime Busi les a rejoints sur la pelouse à la 88e minute. Côté toulousain, le capitaine Brecht Dejaegere a été remplacé à la 66e minute.