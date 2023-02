Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La scène avait connu une fin tragique, fin novembre dernier. Dans un café bien connu des Beaumontois, le Black Out, une bagarre éclate, le soir du mercredi 23 novembre dernier. Le contexte exact de cette rixe semble toujours nébuleux et l’enquête se poursuit afin de déterminer tous les tenants et aboutissements de la bagarre. Ce qui est clair, c’est qu’à l’issue de cet échange de coups, c’est Jean-François Marlier qui a fini au sol après avoir reçu un coup de tête.