P1: contre Meux B, un Condruzien «grandi» l’emporte, le capitaine Logan Legros a resigné, les autres devraient suivre (buts en vidéos)

Condruzien 5

Meux B 2

Les buts : 20e Bukran (1-0), 38e Delcorps (1-1), 42e Maillard (2-1), 45e Kosova sur pen. (3-1), 47e Marion (3-2), 75e Godfroid (4-2), 90e+4 Gillet (5-2) Condruzien : Minet, Warzée, Legros, Maillard, Ax. Defays, Godfroid, Nijskens, Kouadio, Kosova (85e Gillet), Ar. Defays (72e Hébette), Bukran Meux B : Vanval, Cinier (53e J. Dhyne), Van Vyve, Toussaint, Mazy, Delcorps (87e Mercier), Ar. Rouffignon, Gaux, Jaspard (61e Dea. Bajraktari), B. Dhyne (70e Rossignol), Marion Cartes jaunes : Cinier, Ar. Rouffignon, Delcorps, Rouffignon, Godfroid, Gaux Arbitre : J. Burton

Après un round d’observation dans ce duel entre Bordeaux et Verts, c’est Godfroid qui alerte la défense hesbignonne. Cinier, aligné au back droit, perd le ballon au profit de l’ailier, qui manque son duel avec Vanval. Les jeunes meutis n’en tiennent pas rigueur et sont punis dans la foulée. Godfroid, très en vue, trouve Bukran dans le rectangle. De retour de suspension, l’attaquant contrôle et reprend d’une demi-volée qui file en lucarne.

Le Condruzien semble gérer mais Toussaint envoie un ballon dans le dos des Hamoisiens, surpris. Delcorps prend le meilleur sur Warzée et bat Minet, de retour dans les cages. Les visités répondent directement. Sur coup franc, Bukran trouve la tête de Maillard, de retour, esseulé (2-1). Juste avant la mi-temps, Van Vyve se dégage mal et accroche Godfroid dans son rectangle. Kosova transforme la pénalité.

« Il a manqué de tout »

Meux remonte des vestiaires comme il le devait et réduit l’écart en deux minutes grâce à une tête de Marion, descendu de la A. « Je leur avais dit de faire attention à ne pas encaisser en début de deuxième, chose qu’on n’a pas faite. Delcorps nous a créé quelques problèmes, mais on a su rester mature », expliquait Damien Trimboli. Mais sans grandes occasions des deux côtés, c’est le Condruzien qui tue le match à un quart d’heure du terme via Godfroid qui croise parfaitement. Gillet sale l’addition dans les arrêts de jeu. « Il a manqué de tout », pestait Marion. « D’envie, agressivité, de précision. On est mieux revenu mais sans jamais vraiment les inquiéter. »