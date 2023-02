D1A: le Sporting de Charleroi s'impose face à Saint-Trond et se rapproche du top 8

Il fallut attendre l’heure de jeu pour voir le premier tir cadré des Zèbres. Il était signé Ilaimaharitra et ne présentait aucun danger pour Schmidt.

Les troupes de Felice Mazzu se montraient plus tranchantes une dizaine de minutes plus tard. Monté au jeu à la 66e, Mbenza fut à la base du seul but de la rencontre. Son envoi était repoussé par Schmidt, qui déviait dans le petit rectangle. Heymans glissait à Zorgane qui fit trembler les filets: 1-0 à la 69e .

Bayo gaspillait une balle de break en butant sur Schmidt à la 78e minute. Zorgane pensait lui avoir inscrit le but du 2-0 mais le VAR annulait le but pour une faute sur Schmidt.

Les Zèbres se créaient encore plusieurs occasions mais se montraient imprécis en fin de rencontre, ce dont ne profitait pas le STVV.