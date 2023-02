Espionnage, manipulation, virus... les menaces que représentent vraiment Tiktok: «Les informations que l’on offre au web peuvent avoir des répercussions dramatiques»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tiktok serait-il un instrument d’espionnage massif au service de la Chine ? Si leur conclusion n’est pas si radicale, les États-Unis et la Commission européenne ont tout deux décidé d’interdire purement et simplement le téléchargement et l’utilisation de cette application à une série de leurs collaborateurs.

L’objectif, maintenir un bon niveau de cybersécurité. Cela signifie-t-il que nous risquons quelque chose en utilisant ce réseau social qui ne cesse de battre tous les records ?