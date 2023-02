Les aménagements des remparts prennent forme à la Chartreuse avec la création d’un verger participatif

D’autres projets

Mais le collectif citoyen ne s’arrête pas par là et souhaite étendre son projet. Sur un panneau apposé à proximité du site le collectif écrit : « Les intentions du collectif : participer, en partenariat avec la Ville, à l’aménagement et la gestion du site dans la durée ; favoriser la cohésion sociale, la participation et la rencontre entre les habitants des quartiers ; favoriser la biodiversité en ville, sensibiliser à l’alimentation saine, à la biodiversité, etc. ; veiller à l’entretien du site dans le cadre des « ambassadeurs de la propreté » (BeWapp) ; être des relais pour les différents services de la Ville. »