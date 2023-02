Quoi de neuf sur Disney+ Belgique ce mois de mars 2023?

Résumé : L’odyssée du Mandalorian dans l’univers Star Wars se poursuit. Autrefois chasseur de primes solitaire, Din Djarin a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République s’efforce d’emmener la galaxie bien loin de sa sombre histoire. Alors que l’Enfant et lui poursuivent leur voyage, le Mandalorian va croiser sur son chemin d’anciens alliés et se faire de nouveaux ennemis dans l’époque tumultueuse qui suit l’effondrement de l’Empire galactique…

Résumé : Une comédie centrée sur un groupe de professeurs dévoués et passionnés – et un directeur d’école plutôt hermétique – qui s’efforcent d’enseigner dans le système scolaire public de Philadelphie. Malgré les obstacles, ils sont déterminés à aider leurs élèves à réussir dans la vie, et bien que ces incroyables fonctionnaires manquent d’effectifs et de financements, ils aiment leur métier – sans approuver l’attitude peu exemplaire du district scolaire envers l’éducation des enfants.

Avec : Quinta Brunson, Tyler James Williams, Sheryl Lee Ralph

de videos

Lire aussi «Anatomie d’un divorce»: la série qui vous servira de mode d’emploi si vous souhaitez vous séparer…

« Unprisoned » (nouvelle série) – le 10 mars

Résumé : Une mère célibataire, perfectionniste et coach de vie, voit sa vie bouleversée lorsque son père, un ex-trafiquant de drogue, sort de prison après 17 ans de détention et emménage dans sa chambre d’amis.

Avec : Kerry Washington, Delroy Lindo, Marque Richardson

de videos

« L’étrangleur de Boston » – le 17 mars

Résumé : Du réalisateur-scénariste primé, Matt Ruskin, ce thriller est basé sur l’histoire vraie de deux journalistes pionnières qui ont révélé l’histoire des meurtres de l’étrangleur de Boston dans les années 1960. Le film suit Loretta McLaughlin, reporter au sein du quotidien Record-American, qui devient la première journaliste à établir un lien entre les différents meurtres de l’étrangleur de Boston. À mesure que le tueur en série fait de nouvelles victimes, Loretta tente de poursuivre son enquête aux côtés de sa collègue et amie, Jean Cole, et ce malgré le sexisme inhérent à l’époque. Contre vents et marées, Loretta et Jean poursuivent leurs investigations au péril de leur vie, dans leur quête pour découvrir la vérité.

Avec : Keira Knightley, Carrie Coon, Chris Cooper

de videos

« Tête à tête » (nouvelle série) – le 24 mars

Résumé : New York dans les derniers jours de l’année 1999. Deux individus tombent amoureux et découvrent bientôt que le plus grand obstacle à leur bonheur est lié aux souvenirs, obsessions, peurs et fantasmes qui hantent leur esprit.

Avec : Mae Whitman, Carlos Valdes, Katie Finneran

Lire aussi «Esprits criminels»: que vaut le retour de la série culte sur Disney+?

Mais aussi :

« Wild Crime » (saison 2) – le 1er mars

« Rencontre entre Spidey et ses amis » - le 1er mars

« The Net : Promotheus » : le 1er mars

« Le disparu du Mont Everest » (série originale) – le 3 mars

« New Year’s Eve » – le 3 mars

« Le pari de Chang » - le 10 mars

« Arrested Development » (saison 1 à 3) – le 15 mars

« Bono & The Edge: A Sort of Homecoming avec Dave Letterman » - le 17 mars

« Grey’s Anatomy » (saison 19) – le 22 mars

« The Net : Power Play » - le 22 mars

« The Spectacular » - le 22 mars

« Liens du sang » - Le 29 mars

« Toi & moi ? » - le 31 mars