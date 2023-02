Un millier de personnes à la veillée pour Olivier Vandecasteele à Tournai

A l’initiative de la famille, du comité de soutien et des proches d’Olivier Vandecasteele, avec la contribution d’Amnesty International, six lieux de rassemblement ont été organisés ce dimanche, de 18h à 20h, dont cinq en Belgique et un à Lyon, en France où il avait travaillé pendant trois ans comme responsable du «BUS» de Médecins du monde, une mission mobile auprès des publics vivant dans la rue.

Sur le thème «Nous n’oublions pas Olivier et chaque jour qui passe est un jour de trop», le rassemblement tournaisien s’est voulu apolitique et pacifique. Dans le public, on relevait la présence des parents d’Olivier, de sa soeur Virginie et de sa fille Camille ainsi que de Mattias, le neveau du détenu.