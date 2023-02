Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Patrick et Eva (prénoms d’emprunt), de Charleroi, sont actuellement en vacances au Costa Rica avec leur bébé mais, le moins que l’on puisse dire, c’est que ces vacances ne seront pas les meilleures de leur vie et qu’elles vont leur coûter beaucoup plus cher que prévu ! En cause ? Une absence de documents pour pouvoir transiter par le Canada.

Pour résumer, le couple devait transiter par Toronto à l’aller et par Montréal pour le retour qui doit se faire mercredi prochain. Or, il a appris une semaine avant le départ, soit le 8 février dernier, qu’il avait besoin d’un document appelé AVE (Autorisation de Voyage Électronique), indispensable pour pouvoir pénétrer au Canada, même pour une escale de quelques heures, comme ça devait être le cas ici. La demande se fait en ligne et la réponse arrive généralement endéans quelques jours.

Écart de conduite

Pour le couple, ça ne s’est pas passé comme prévu. Eva a rapidement reçu son AVE mais Patrick l’attend toujours. Qu’est-ce qui pose problème ? Il ne le sait pas mais il a bien son idée.