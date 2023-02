Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trouver des collaborateurs adéquats et les garder… ce sera le plus grand défi pour les entreprises belges en 2023. Selon une enquête du spécialiste RH Acerta avec l’Université de Leuven, la plus grande préoccupation pour trois firmes sur quatre est de trouver les bonnes personnes. Embaucher un nombre suffisant d’employés reste également une préoccupation majeure pour près de quatre entreprises sur dix (37,8 %).