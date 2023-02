Lundi débutera le chantier d’aménagement du futur rond-point à l’intersection des rues de Trooz et Monchamps à Beaufays

C’est un important chantier qui va prochainement débuter à Beaufays comme l’indique l’administration communale. « Ce lundi 27 février, la société Frères va commencer les travaux d’aménagement pour le futur rond-point de l’intersection des rues de Trooz et Monchamps ».

Ainsi, plusieurs déviations ont été mises au point. « Les usagers seront déviés via la rue de Louveigné, route de l’Abbaye, rue Bois Lemoine et rue Sous l’Abbaye. Les citoyens de la rue Monchamps auront accès à leur domicile. La collecte de déchets sera adaptée et formalisée dans un toutes-boîtes distribué aux personnes concernées », ajoute l’administration communale de Chaudfontaine.