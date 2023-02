En défense, Merveille Bokadi n’a pas suivi l’exemple de Kostas Laifis: les bulletins du Standard face à Anderlecht

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

6 Bodart : mis à contribution à plusieurs reprises (Dreyer, Amuzu, Diawara) mais sans que cela ne l’inquiète réellement, si ce n’est sur le tir flottant de Verschaeren (21e). Sur le penalty, le ballon passe sous son corps alors qu’il était parti du bon côté. Impuissant sur le 2e but de l’Algérien.

4 Fossey : d’abord bien en place à ce nouveau poste pour lui, il commet l’irréparable sur Amuzu, plus rapide que lui pour entrer dans la surface (33e). Plus grave, il laisse un boulevard au Belgo-Ghanéen qui est allé servir Slimani sur le 2-1. Replacé plus haut en seconde mi-temps, il a pu s’exprimer sur le plan offensif, en vain.

4 Bokadi : attention, par trois fois, le Congolais a rendu le ballon à des Anderlechtois qui n’en ont pas profité. Trop court sur le 2e but de Slimani, il a laissé beaucoup d’espaces en défense.