Philippe Henry, Willy Borsus, Christophe Collignon… Il ne reste plus qu’un seul nom de ministre wallon à biffer sur la liste d’Olivier Neirynck de la Brafco, la fédération des distributeurs de combustibles et de carburants. Le nom de Christie Morreale. « On la voit jeudi prochain. Nous faisons le tour des vice-Premier et des ministres qui seront impactés par la réforme », précise notre interlocuteur qui a dans son collimateur le Plan Air Climat Énergie, adopté en première lecture par le gouvernement wallon le 16 décembre dernier.

« Tout n’est pas à jeter dans ce plan de 198 pages. Des choses sont à développer et à mettre en place. Par contre, il y a d’importantes inepties qui, à mon sens, font preuve d’un cruel manque de réalisme et de connaissances de la technologie d’aujourd’hui », déplore Olivier Neirynck. Concrètement, « l’interdiction de vente des chaudières aux combustibles liquides dès 2024 est une aberration. Ce n’est pas la technologie qu’il faut interdire, c’est le vecteur énergétique fossile. Il faut revenir en arrière sur cette politique de bashing technologique pour permettre la recherche et l’amélioration de cet outil technique. »