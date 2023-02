Elisabeth se distingue lors d’une compétition d’aviron

C’est l’Oxford Lincoln College qui a publié les photos du Boat Club, l’une des plus grandes communautés sportives de l’université. Et sur ces photos apparaît notre princesse Elisabeth, radieuse. Il y a de quoi, elle fait partie de la meilleure équipe féminine de la discipline.

Une équipe qui, récemment, participait à une course comme on n’en connaît pas chez nous, dénommée Torpids-race. Une course d’aviron entre les collèges où les embarcations démarrent tour à tour. Le but est de rattrapper le bateau parti avant le sien et de lui... rentrer dedans tout en évitant de se faire percuter par le bateau qui vous suit. Oui, les bateaux souffrent et ça revient cher. Mais c’est anglais, on ne peut donc pas vraiment comprendre. Toujours est-il que l’équipe de la princesse belge, qui occupe la place de rameuse, s’est distinguée !