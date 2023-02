William Balikwisha satisfait d’avoir arraché le partage lors du Clasico: «On aurait pu perdre ce match, Anderlecht était tout proche d’inscrire ce troisième but...»

Des buts, des rebondissements, des duels musclés, de jolis gestes techniques et du suspense, ce 200e Clasico avait tout… sauf un vainqueur ! Après avoir vu un joli but d’Ohio, un doublé éclair de Slimani et un contre son camp de Sardella, Anderlecht et le Standard se sont quittés sur le score de 2-2…

Pour William Balikwisha, à nouveau auteur de quelques prouesses techniques dont le médian a le secret, ce partage sur la pelouse du grand rival est une grande satisfaction. « C’était un match très compliqué, très fermé », explique le joueur de 23 ans au micro d’Eleven Sports. « On aurait pu perdre ce match, Anderlecht était tout proche d’inscrire ce troisième but. Mais on est resté patients et on a eu ce petit grain de chance, donc je pense que c’est un bon point pris à Anderlecht. »