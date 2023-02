Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’annonce de l’ouverture du restaurant, « La Chapelle » à Genk, interdit au moins de 18 ans a fait l’effet d’une bombe ces dernières semaines aux quatre coins du pays. Et pour cause, c’est la première fois qu’un tel concept est lancé chez nous. Des décors gothiques, des néons rouges, un distributeur de sex-toys dans les toilettes, un menu osé « foodporn », des shows sexy loin du vulgaire ou encore des haches gothiques lui confèrent une originalité incroyable. On a pu le tester !