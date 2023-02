Brian Riemer ne décolérait pas après le partage lors du Clasico: «Il fallait siffler hors-jeu sur le deuxième but du Standard!»

Il y a des jours comme ça, où vous vous demandez vraiment ce que vous auriez dû faire autrement. Honnêtement, nous encaissons deux buts qui tombent un peu de nulle part. Je suis extrêmement heureux de la performance, de ce que j’ai vu de mes propres yeux. Nous avons manqué nos 10, 15 premières minutes, mais ensuite, nous avons eu les meilleures occasions, que nous aurions dû convertir pour tuer le match. Nous avons complètement dominé la partie. Je suis fier de mes joueurs qui sortent de deux semaines européennes et de 120 minutes disputées jeudi.

Ne pensez-vous pas que vos attaquants ont parfois fait les mauvais choix devant le but adverse ?

Comme je l’ai dit, je peux blâmer mes joueurs sur le fait qu’on n’ait pas tué le match. À l’inverse, selon moi, je reste persuadé que le hors-jeu de Fossey sur le deuxième but du Standard perturbe Sardella dans son intervention. Je ne vais pas critiquer l’arbitre, car il a fait un très bon match, mais sur cette action, j’estime qu’un hors-jeu aurait dû être sifflé.

Pensez-vous qu’au regard de ce qu’Anderlecht produit, vous serez dans le Top 8 en fin de saison ?

Je suis assez confiant quand je vois comment on joue, mais pour l’instant, on se bat pour rattraper les points perdus. Dans ma situation, je ne peux dire qu’une seule chose : que l’on prend les matches les uns après les autres. Il en reste sept mais nous sommes aussi dépendants des autres équipes. Nous montrons de la constance et il paraît que sur une saison, la réussite s’équilibre. Si c’est le cas, nous devrions être fort chanceux lors des sept derniers matches (rires).