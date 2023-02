William Balikwisha se défend d’avoir célébré devant les supporters anderlechtois lors du Clasico: «Je n’ai provoqué personne…»

« Peu de gens pensaient qu’on était capable de le faire », confie, amusé, William Balikwisha, qui a délivré, à Anderlecht, son 5e assist de la saison. « Si j’ai surtout envie de prendre du plaisir quand je monte sur le terrain, je sais que les statistiques sont devenues primordiales dans le football moderne. J’ai beaucoup discuté avec Ronny Deila qui m’a dit que j’étais un joueur fantastique mais que sans statistiques, mes qualités ne servaient à rien. Je commence désormais à en présenter, des stats... À Anderlecht, où j’ai évolué durant dix ans et où j’étais le régional de l’étape puisque j’habite à Bruxelles, j’avais envie de montrer quelque chose en plus. » Ce qu’il a fait en offrant le but d’ouverture à Ohio avant d’être sermonné par Jonathan Lardot. « Il m’a dit que je n’avais pas à aller chauffer les supporters d’Anderlecht. Mais je ne l’ai pas fait. J’ai simplement célébré ce but avec Zinckernagel devant la caméra, comme je le fais à chaque fois, sans aucune provocation… » Zinckernagel qui se félicitait du résultat du match. « C’est un bon point au final, même si la déception était grande quand Anderlecht a fait 2-1 alors qu’on était mieux entré dans le match. »