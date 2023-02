Francis Amuzu revient sur le Clasico: «Slimani est une plus-value pour nous»

Six matches de championnat sans défaite, un petit point de retard sur le Top 8, un style de jeu de plus en plus identifiable (et une qualification européenne), Anderlecht est dans une dynamique positive.

Et a retrouvé la confiance en ce début d’année 2023. « On se sent de mieux en mieux », confirme Francis Amuzu rejoint par son coéquipier, Zeno Debast incertain jusque peu de temps avant le match. « On a plus de confiance en nous », indique le défenseur. « On a un groupe capable de répondre présent. Les anciens tirent les jeunes vers le haut. J’ai toujours eu confiance dans notre groupe mais on avait besoin de matches pour nous lancer. Désormais, on l’est. »