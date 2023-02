1 « Anderlecht vainqueur moral, mais le Sporting ne se rapproche pour autant pas du Standard »

« C’était un Clasico plaisant du début à la fin. Il y a parfois eu du déchet dans le jeu, mais il y a aussi eu de l’intensité et un football porté vers l’offensive. Je mettrais donc un 7,5/10 pour ce match, il m’a bien plu. Le Standard a bien démarré la partie et a pris l’avantage rapidement, profitant vraisemblablement de sa fraîcheur physique. Mais je dois dire qu’Anderlecht, malgré les 120 minutes disputées jeudi en Conference League, a vraiment livré une belle prestation d’ensemble, avec pas mal d’occasions et notamment deux buts annulés assez logiquement. En fait, sans l’auto-but de Sardella, le Standard serait probablement rentré bredouille à Liège. C’est la raison pour laquelle le RSCA est, selon moi, le vainqueur moral de ce Clasico. Mais, au décompte final, ça ne permet pas aux Mauves de se rapprocher du Standard. Anderlecht a l’ambition d’accrocher le Top 8, tout comme le Cercle Bruges et Charleroi. Personnellement, je ne pense pas qu’il s’agissait du dernier Clasico de la saison. Je vois le Standard et Anderlecht terminer entre la 5e et la 8e place au terme de la phase classique. Afin de disputer les Playoffs 2 avec des équipes comme Gand et Westerlo. Avec ces quatre équipes-là, ça nous vaudrait assurément des Playoffs 2 de qualité. Ce ne serait que positif pour le football belge. »