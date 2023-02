L’impunité du buteur provocateur, le classique peu classe du Clasico

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’arrêt sur image du 23 octobre dernier à Sclessin était encore dans toutes les mémoires, dimanche après-midi au moment de prendre la route du parc Astrid. L’opération commando sur le Clasico avait cisaillé le ciel d’un football belge d’une horrible balafre. Le retour de certains débordements l’avait déjà laissé entrevoir, mais la dictature des tribunes était en marche. Certains craignant même qu’elle fût institutionnalisée dans les faits au cœur d’une crise sans précédent dans l’histoire du club le plus titré de Belgique. Une tribune côté Meuse réservée aux visiteurs réduite à un champ de ruines, une zone d’interviews transformée en hôpital de campagne, le car officiel bruxellois attaqué par un véritable orgue de Staline fait de feux de Bengale, un dispositif policier digne d’une manifestation déployé en urgence autour de Neerpede et un staff et des joueurs accueillis en catimini, tous feux éteints, par le concierge du Centre national de Tubize où ils venaient de trouver refuge comme au Moyen-Âge, les victimes de persécutions mandaient le droit d’asile dans les édifices religieux.