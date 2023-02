Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une température glaciale, un adversaire pas forcément ‘sexy’ sur papier et une dernière prestation guère convaincante à la Côte belge : il a fallu pas mal de courage aux 4.606 supporters carolos pour venir assister à ce petit match de foot face à Saint-Trond, disputé qui plus est dans une ambiance assez feutrée. Quand on sait que les deux derniers affrontements entre ces adversaires au Mambourg s’étaient soldés sur autant de partages blancs et que Saint-Trond possède toujours la 3e meilleure défense de l’élite, on se doutait bien que le spectacle risquait de ne pas être carnavalesque.